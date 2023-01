Susy Scutto | Giovanissima e Gigante del Judo | “Sogno l’oro olimpico a Parigi”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 28 gennaio 2023) Roma – Di sognare nel suo cuore un oroda portare a casa, come lei stessa dichiara a Il Faro online, ne ha tutte le facoltà. L’appena arruolata alle Fiamme Gialle e nel Team delgialloverde, guidata da Coach Antonio Ciano, ex big della Nazionale e ora tecnico azzurro e Fiamme Gialle, può evidentemente benissimo aspirare ala cinque cerchi.e talentuosa ha già strappato applausi sui tatami internazionali collezionando il titolo di campionessa mondiale juniores 2021 e poi vicecampionessa iridata nel 2022 e nella stessa categoria. E’ poi salita sul podio dei Mondiali Senior conquistando un bronzo nel peso dei -48 kg e in seguito mettendo un prezioso e storico bronzo al Masters Senior di Gerusalemme, che ha posato accanto al primo posto ottenuto ...