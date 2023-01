Strane luci nel cielo prima e dopo i terremoti Ufo o effetti del sisma?

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 28 gennaio 2023) A volteinvengono avvistate in particolari momenti catastrofici, come ad esempio i. Questo per molti starebbe a significare che gli ufo arrivino per prevedere o annunciare o addirittura provocare i. Ma le cose, scientificamente, sono ben diverse. Vi presento un paio di vecchi articoli di giornale emblematici per il rapporto ufo-. Era il 3 dicembre 1948 quando alle 4:32 ci fu una scossa del sesto grado della scala Mercalli in provincia di Rieti. Dal giornale ‘La Nazione Italiana” del 3 gennaio 1949: “Durante il terremoto uscivano fiamme dalla terra – Roma,3. – Nei vari comuni del Lazio ove il terremoto ha prodotto numerosi danni alle case, anche le montagne sono state scosse e grossi macigni hanno investito l’abitato apportando ...