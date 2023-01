Stop alla censura sui social? Potrebbero diventare VM18 | la novità lascia tutti basiti

Leggi su computermagazine

(Di sabato 28 gennaio 2023) La privacy suinetwork potrebbe cambiare in maniera radicale d’ora in avanti: ecco che cosa hanno in mente le più grandi compagnie tech esistenti. Il discorso della sicurezza online è sempre stato più che variegato, specialmente quando si parlava di proteggere inetwork da possibili minacce o da foto fin troppo esplicite. Ora, se quella possibilità è stata negata per un periodo di tempo molto lungo – cioè fino a questo momento, tanto per intenderci -, è possibile che alcune aziende decidano di abolire una regola che è sempre stata una fondamenta dei dettami dei. inetwork sonoti – Computermagazine.itLa prima a fare il grande passo è Meta, la stessa che vorrebbe rivedere la policy per quanto riguarda la pubblicazione dei capezzoli e sulle nudità ...