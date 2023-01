(Di sabato 28 gennaio 2023)era ildi Massimo, exe grandedi Francescae Valerioper la strage di Bologna. È morto dopo una caduta dal settimo piano da un palazzo di Largo Ferruccio Mengaroni a Tor Bella Monaca. Il 53enne era malato da tempo. Il pubblico ministero Francesco Cascini ha aperto un’indagine per istigazione al. Si farà un’autopsia del corpo. Il Messaggero ha parlato con i suoi vicini. Che lo descrivono come un uomo schivo e solitario, a volte ubriaco. Ma si chiedono anche come abbia fatto a scavalcare la finestra per buttarsi di sotto visto che non deambulava. E ricordano che la criminalità in zona ha un racket di case popolari occupate. «Qui quando ...

era il figlio di Massimo , ex Banda della Magliana e grande accusatore di Francesca Mambro e Valerio Fioravanti per la strage di Bologna . È morto dopo una caduta dal settimo piano da ..., 53 anni, è stato trovato morto nel cortile interno della palazzina in cui viveva a Largo Ferruccio Mengaroni, nel quartiere di Tor Bella Monaca di Roma. Secondo gli investigatori si ...

Morto Stefano Sparti, il figlio di un ex Banda Magliana: il pm indaga per istigazione suicidio Repubblica Roma

Strage di Bologna: cade da una palazzina, muore Stefano Sparti. Smentì le accuse del padre a Mambro e Fioravanti RomaToday

Stefano Sparti: lo strano suicidio del figlio dell'ex Banda della Magliana accusatore di Mambro e Fioravanti Open

Strage di Bologna, Stefano Sparti caduto dalla finestra nella sua casa di Tor Bella Monaca. Smentì le accuse del padre a Francesca Mambro e Fioravanti Corriere Roma

Strage, morto Stefano Sparti La tragedia del figlio del superteste il Resto del Carlino

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Stefano Sparti, 53 anni, figlio di Massimo Sparti, uno dei testimoni chiave del processo che ha portato alla condanna definitiva dei tre ex NAR Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, ...