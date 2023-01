Stati Uniti | giovane afroamericano pestato a morte da 5 agenti | il video shock

Leggi su tpi

(Di sabato 28 gennaio 2023) Immagini che non possono lasciare indifferenti. Tyre Nichols, 29 anni, è stato brutalmente picchiato dalla polizia negliche lo aveva fermato per eccesso di velocità. “Mamma, mamma, mamma”, sono state le ultime parole del ragazzo riprese indalle bodycam deglie da una telecamera di sorveglianza a 90 metri da casa sua a Memphis, in Tennessee, mentre continuava a ripetere “che cosa ho fatto?”. Le autorità di Memphis hanno diffuso il(attenzione: immagini forti) che mostra i cinqueafroamericani che fermano e picchiano ail. Il 29enne era stato fermato per una presunta guida spericolata. I cinque poliziotti sonoaccusati di omicidio di secondo ...