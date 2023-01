Sport | Abodi | allargare limite dei mandati? Non sono disponibile

(Di sabato 28 gennaio 2023) "Ritengo che 12 anni siano un tempo lunghissimo e adeguato per fare ognuno il proprio dovere, mettendo in condizione di lasciare poi il testimone ad altri. Nonadil...

Lo ha detto Andrea, ministro per loe per i giovani, durante il meeting nazionale dei dirigenti promosso dal CSI a Roma, parlando della possibilità di estendere oltre i tre il limite di ...E questo non succede sempre': con queste parole il ministro per loe i giovani, Andrea, ha ricordato durante il meeting nazionale del CSI Carlo Tavecchio, che sfidò nel 2017 per la ...

Il ministro dello Sport Abodi: “Se n’è andato un amico”. Gravina, presidente Figc: "Non ha mai rinunciato ad innovare" La Gazzetta dello Sport

Tavecchio: Abodi 'giornata buia, è morto un amico' Agenzia ANSA

Il 5 febbraio la Corsa del Ricordo a Roma: anche il ministro Abodi al via Corriere dello Sport

Short track, Andrea Abodi: "Sono in contatto con Arianna Fontana, farò di tutto affinché non lasci l'Italia" OA Sport

Non sono disponibile ad allargare il limite dei mandati". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, durante il meeting nazionale dei dirigenti promosso dal CSI a Roma, parlando ..."E' una giornata buia perché è andato via un amico. E' andato in luogo dove si è sempre presenti e dove un giorno ci ritroveremo". Così il ministro per lo sport ed i giovani, Andrea Abodi, ha commenmi ...