Speed skating | Campionati Italiani 2023 | Pergher e Bosa tricolori nello sprint | Peveri e Ghiotto nell’allround

(Di sabato 28 gennaio 2023) A Baselga di Pinè, per iAssoluti di, sono stati assegnati i titolied allround: vittorie per Serenae Davidnella prima graduatoria, e per Laurae Davidenella seconda. Domani chiusura con le mass start. Tra glier Serenaha vinto tra le donne: si è trattato della prima volta a livello assoluto per la 18enne delle Fiamme Oro, che ha preceduto Giorgia Aiello (Cardano), seconda, e Vigl Maybritt (Ritten Sport), terza. Affermazione per Davidtra gli uomini: il poliziotto trentino classe 1992 ha battuto Alessio Trentini (Velocisti Ghiaccio Pergine), ...

Un sistema in ritardo, che si è ingolfato, e che ora è alla ricerca di alternative per ospitare la pista per lotra Lombardia e Veneto. E il tridente composto dal primo cittadino Beppe ...Se al momento non è ancora ufficiale che lo '' si trasferisca nell'impianto del Lingotto, dopo la rinuncia della trentina Baselga di Piné ad ospitare le competizioni per i costi ...

Luca Compagnoni ha conquistato una bella medaglia di bronzo nella 30 km mass start di speed skating alle Universiadi Invernali 2023, kermesse multisportiva che si conclude oggi a Lake Placid (USA). L' ...