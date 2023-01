Speciale Sanremo con gli ultimi aggiornamenti a Domenica In

Leggi su lopinionista

(Di sabato 28 gennaio 2023) Nella puntata del 29 gennaiosulla storia del Festival, interviste in studio con la moglie di Claudio Villa e Michele Guardì ROMA –29 gennaio, dalle ore 14 alle su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 20^ puntata dell’edizione 2022/2023 diIn condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti che interverranno in studio. In apertura ci sarà un collegamento in diretta con Amadeus, dal Teatro Ariston di, per glie le ultime notizie sulla 73^ edizione del ‘Festival di’ che prenderà il via da martedì 7 febbraio. A seguire, uno spazio dedicato alla storia del Festival dicon i cantanti Bobby Solo, Iva Zanicchi, Maurizio Vandelli, Donatello, Francesca Alotta ...