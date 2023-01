Spalletti | “Napoli-Roma è scontro diretto Quota Scudetto? Non sono bravo in matematica”

(Di sabato 28 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLucianotorna a parlare e lo fa alla vigilia di, che è un pò la sua partita del cuore. Con i giallorossi 299 panchine tra le 224 del 2005-2009 e le restanti del biennio 2016-2017. In cosa sarà diversa questa partita rispetto alle altre? “In poche cose. Sarà uno, una partita difficile e tutta da gustare da un punto di vista tattico e degli interpreti. Citre punti da portare a casa, perché fanno comodo. Ildeve essere un ciclista che sa di doversi confrontare con altri altrettanto forti, se non più forti, e deve imparare a stare dritto sui pedali. Mai seduti perché si spinge meno e c’è da pedalare forte fino in fondo”. Dodici punti di vantaggio sulla seconda, ecco cosa deve fare ora il ...

Dopo un girone d'andata da record , inizia quello di ritorno per il. La squadra diè attesa subito da un big match, contro la Roma di Mourinho allo Stadio Maradona. Per il tecnico azzurro è una partita importante per confermare l'eccellente stato ...L'ex di giornata è proprio il tecnico del, Luciano, che in carriera ha affrontato la Roma da avversario 22 volte: il bilancio è di 5 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte. L'allenatore ...

Lo ha detto il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, nella conferenza stampa prima del match di domani contro la Roma. All'inizio del girone di ritorno con +12 sulla seconda Milan, Spalletti non si ...Lui è uno di quelli che alza il livello del calcio nella sua globalità, bravo e auguri". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia del match contro la Roma, riferendosi al 60mo ...