(Di sabato 28 gennaio 2023) Luciano, allenatore del Napoli, risponde alle domande di unaprima della sfida con la Roma. Ma prima scatta la gag: \''Non ...

Luciano, allenatore del Napoli, risponde alle domande di una giornalista prima della sfida con la Roma. Ma prima scatta la gag: \''Non ...Il tecnico toscano non accetta cali di tensione nonostante il vantaggio in classifica: 'Da quifine dovremo evitare molte ...

Conferenza stampa Spalletti alla vigilia di Napoli Roma | VIDEO CalcioNapoli24

Spalletti alla giornalista: "Io non la capisco!" La Gazzetta dello Sport

Spalletti alla giornalista: "Non capisco... lei è l'unica con la mascherina" Tuttosport

Spalletti alla giornalista: "Lei è l'unica con la mascherina" Corriere dello Sport

Calcio: Spalletti, avanti un passo alla volta senza distrazioni Agenzia ANSA

Archiviato un girone di andata da record, per il Napoli è tempo di ricominciare ma con un rassicurante margine di 12 punti sulla seconda in classifica: non la pensa proprio così… Leggi ...Il Napoli ha chiuso il girone di andata di Serie A totalizzando 50 punti. I campani sono riusciti a vincere sedici partite, a pareggiarne due ed a ...