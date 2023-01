Sosa | Il Napoli è un modello da seguire | gioca una meraviglia e comanda il campionato | sulla Roma

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 28 gennaio 2023) Roberto Carlos, ex attaccante del, ha parlato a "Pronto, chi Pampa?", su Vikonos Radio, di seguito le sue dichiarazioni: “ed Arsenal hanno un percorso simile, sono entrambe prime in classifica a 50 punti e questo è un messaggio molto chiaro: bisognare bene a calcio! Gli azzurri hanno il miglior attacco e la difesa meno battuta della Serie A, le cose non avvengono mai per caso. In un momento così negativo per il calcio italiano invito tutti ail, è unmeravigliosamente eil. Altrettanto dicasi per l’Arsenal, bellissimo da vedere come il solito City o anche o il Brighton del mio amico Roberto De Zerbi. Se il campioanto continua così ci sarà ...