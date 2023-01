Sopravvive per quasi 24 ore sotto una valanga in Val Badia | i soccorritori | “Abbiamo visto la sua mano | è vivo grazie all’effetto igloo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 gennaio 2023) “Eravamo increduli di trovarlo ancoradopoventiquattr’orela neve. Incredibile”. Gli uomini del soccorso alpino che sono intervenuti per salvarlo non stentano a parlare di miracolo: Carluccio Sartori, scialpinista di Rovigo, è sopravvissuto per 23 orelache lo ha travolto mentre faceva un’escursione in Val, resistendo per tutta la notte a -15 gradi. Quando è stato recuperato aveva una temperatura corporea di circa 24 gradi ma era comunque in grado di interagire e di pronunciare il suo nome. Subito è stato trasportato all’ospedale di Bolzano, dove è in cura nel reparto di terapia intensiva. Lo scialpinista era partito nella mattina di giovedì per un’escursione sulle Dolomiti, poi in serata i familiari avevano lanciato l’allarme perché l’uomo non si ...