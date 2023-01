Sophie Codegoni torna a casa dall' ospedale | ' Ho avuto delle forti coliche renali | devo riposarmi di più'

(Di sabato 28 gennaio 2023)nei giorni scorsi aveva fatto spaventare i suoi migliaia di follower perché aveva raccontato di essere andata all'. In realtà l' influencer aveva detto di essersi recata al ...

nei giorni scorsi aveva fatto spaventare i suoi migliaia di follower perché aveva raccontato di essere andata all' ospedale . In realtà l' influencer aveva detto di essersi recata al ...George PREOCCUPA I FOLLOWER, il video social dall'ospedale PRESTO MAMMA Ludovica Valli incinta sfoggia il pancione della gravidanza NEL BOSCO INCANTATO Mariano Di Vaio in festa per il ...

Sophie Codegoni incinta finisce all’ospedale TGCOM

Sophie Codegoni ricoverata in ospedale: cos’è successo e come sta Libero Magazine

Paura per Sophie Codegoni, incinta al sesto mese: il ricovero in ospedale Gossipblog

Sophie Codegoni ricoverata in ospedale al sesto mese di gravidanza: «Ho il rene infiammato e dilatato. Devo fa ilmessaggero.it

Sophie Codegoni ricoverata in ospedale Mediaset Infinity

Sophie Codegoni nei giorni scorsi aveva fatto spaventare i suoi migliaia di follower perché aveva raccontato di essere andata all'ospedale. In realtà l'influencer aveva detto di essersi recata al ...Nelle ultime ore nella Casa del Gf Vip Edoardo Donnamaria è arrivato a prendere una decisione apparentemente definitiva.