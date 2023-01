Sono io a pagare il matrimonio e il resto | ma lei vuole sempre di più

Leggi su dilei

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ho 37 anni,fidanzato con una ragazza di tre anni più giovane e stiamo programmando di sposarci l’anno prossimo. Fin qui tutto bene, non fosse che a mia madre non piace molto. Me nefatto una ragione,in terzo di tre figli e l’unico maschio di casa. La mia famiglia non è ricca ma non ce la passiamo affatto male, mio padre ha un’attività in proprio e io lavoro con lui. Abbiamo già una casa che stiamo ristrutturando, messa a disposizione dai miei genitori, e questa visto i tempi è una grandissima fortuna. Tutto bene fin qui, non fosse che iniziando a pianificare le nozze la mia fidanzata ha iniziato a “puntare in alto”. Inizio col dirvi che vorrebbe invitare un numero assurdo di persone – 200 circa – mentre io vorrei i parenti stretti e gli amici più cari. Il vestito che vorrebbe ha un prezzo per me indecente (parliamo di ...