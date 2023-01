Smalling tra l'Inter e la Roma | Mourinho fa chiarezza sulla volontà dell'inglese

Sul fronte della Roma, Mourinho ha anticipato gli 11 che giocheranno a Napoli: Rui Patricioi pali, Mancini,ed Ibanez in difesa, Zalewski sulla fascia destra di centrocampo, ...... Zalewski a destra, Spinazzola a sinistra, i tre centrali (Mancini,, Ibanez, ndr) con ...gli esclusi c'è ancora Karsdorp, ma c'è margine per ricucire: "Serve poco, dipende da lui. Ma ...

Roma, Smalling tra occasione e rinnovo: l'Inter osserva Calciomercato.com

Da Smalling a Djalò: l'Inter monitora i potenziali sostituti di Skriniar Goal Italia

Mercato Roma, l’agente di Smalling resta sibillino sul rinnovo Calcio in Pillole

Smalling tra l'Inter e la Roma: Mourinho fa chiarezza sulla volontà ... Calciomercato.com

Mercato Roma, Smalling al passo d'addio: la situazione Calcio in Pillole

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonio Tempestilli, ex difensore ed ex dirigente della Roma: ...C’è distanza tra richiesta e offerta per quanto riguarda il rinnovo di Chris Smalling. Troppa per essere colmata con qualche firma e un rinnovo di breve durata. Secondo quanto riporta ...