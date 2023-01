Slittino | Mondiali Oberhof 2023 | podio tutto tedesco | Voetter settima nel singolo femminile

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ilaididiè un affare completamente. Le atlete tedesche monopolizzano infatti il, con Anna Berreiter che s’impone con il tempo di 1’23?991, seguita da Julia Taubitz (+58?) e Dajana Eitberger (+116?). Completano la Top 5 l’austriaca Egle e un’altra tedesca, la giovane Frabel. Settimo posto invece per l’azzurra Andrea, reduce dal bronzo nel doppio, che chiude a 486 millesimi dal primo posto. Più indietro Sandra Robatscher, sedicesima, Verena Hofer diciassettesima, e Marioner, diciannovesima. CALENDARIOSportFace.

Andrea Voetter e Marion Oberhofer si sono aggiudicate una seconda medaglia di bronzo nel doppio femminile aidisu pista artificiale a Oberhof. Il duo altoatesino, dopo il bronzo nel format sprint, ha chiuso sul budello tedesco a 187 millesimi dal primo posto, occupato nuovamente dalle ...Andrea Voetter e Marion Oberhofer conquistano una seconda medaglia di bronzo nel doppio femminile aidisu pista artificiale a Oberhof . Il duo altoatesino, dopo il bronzo nel format sprint, ha chiuso sul budello tedesco a 187 millesimi dal primo posto , occupato nuovamente dalle ...

