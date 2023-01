Slittino | Mondiali 2023 | nel singolo femminile vince Anna Berreiter | tripletta Germania Settima Andrea Voetter

Leggi su oasport

(Di sabato 28 gennaio 2023) Fino ad orapadrona in casa ad Oberhof. Idisono dominati dai beniamini del pubblico che trovano il quinto oro in cinque gare, la secondacon podio completamente teutonico, nel. Are è un nome a sorpresa (rispetto alle attese), quello di: risultato più importante della carriera per l’argento olimpico di Pechino, di recente trionfatrice in Coppa del Mondo a Sigulda. Per lei 1’23”991 il tempo finale. Devono arrendersi le connazionali Julia Taubitz, nuovamente argento dopo la sprint, staccata di soli 58 millesimi, e Dajana Eitberger, bronzo a 116 millesimi. Quarta l’austriaca Madeleine Egle, poi ancora una tedesca, la giovanissima Merle Fräbel. Reduce da due ...