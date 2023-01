Slittino | Mondiali 2023 | Eggert Benecken in trionfo nel doppio Sesti Rieder Kainzwaldner

(Di sabato 28 gennaio 2023) Tonie Saschasi confermano campioni del mondo dello. Da Koenigssee ad Oberhof non cambia la storia: i padroni di casa in terra teutonica spazzano via tutti e si prendono l’ennesimo titolo iridato, bissando anche quello ottenuto ieri nella prova sprint. Il duo tedesco ha dominato entrambe le run (miglior parziale sia nella prima che nella seconda) chiudendo con il tempo totale di 1:23.517. Battuti i connazionali Wendl/Arlt, così com’era accaduto ieri: i campioni olimpici chiudono a 171 millesimi di distanza dalla vetta. A completare il podio troviamo gli austriaci Yannick Mueller ed Armin Frauscher, staccati di 192 millesimi. Nella top-5 anche gli altri austriaci Steu/Koller ed i lettoni Bots/Plume. Sesta posizione per il miglior duo azzurro, quello formato da Emanuel ...

Toni Eggert e Sascha Benecken si confermano campioni del mondo dello slittino doppio. Da Koenigssee ad Oberhof non cambia la storia: i padroni di casa in terra teutonica spazzano via tutti e si prendo ...