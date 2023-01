Slittino | Mondiali 2023 | altra medaglia per l’Italia | di nuovo bronzo per Voetter Oberhofer Vincono Degenhardt Rosenthal

Leggi su oasport

(Di sabato 28 gennaio 2023) Arriva il secondo podio per la Nazionale italiana diaidi Oberhof. A portarlo a casa sono nuovamente Andreae Marion: le due azzurre del doppio agguantano un altrodopo quello nella sprint di ieri. A vincere la gara sono nuovamente le padrone di casa tedesche Jessicae Cheyenneche trovano la doppietta dopo l’oro del doppio: miglior crono in entrambe le discese e tempo finale di 1’17”619. Ancora una volta devono arrendersi le austriache Egle/Kipp, staccate di 126 millesimi. Come detto, terze le azzurre:chiudono a 187 millesimi dalla vetta, senza rimpianti visto il distacco. Dietro di loro troviamo le lettoni Upite/Ozolina. Combinata nordica, Coppa del ...