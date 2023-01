Slalom femminile Spindleruv Mlyn 2023 | Shiffrin è di un altro pianeta | Gulli 14esima e al miglior risultato in carriera

Leggi su sportface

(Di sabato 28 gennaio 2023) Mikaelaè inarrestabile: undicesimo successo stagionale, cinquantaduesimo di specialità e ottantacinquesimo in generale per la campionessa statunitense, che trionfa anche nellospeciale di. Fa segnare iltempo sia nella prima che nella seconda manche e chiude in 1:33.85, con un margine di 60 centesimi sulla pur bravissima Lena Duerr, tornata competitiva come ad inizio stagione. Sul terzo gradino del podio ci sale Wendy Holdener, che riesce di poco a sopravanzare Petra Vlhova. Ma ci sono buone notizie anche per l’Italia, che festeggia ilindi Anita. La 24enne piemontese fa segnare il settimo tempo di manche e guadagna ben 11 posizioni rispetto alla prima prova, ...