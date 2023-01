Si rivede Cirielli e torna la buon costume

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 28 gennaio 2023) Da un lato depenalizzano i reati fiscali, dall’altro propongono di ripristinare il carcere per chi commette atti osceni in luogo pubblico. Sembra una barzelletta ma è quanto sta facendo ormai quotidianamente la maggioranza che ieri ha depositato una proposta di legge, targata Fratelli d’Italia e a prima firma del viceministro Edmondo, per modificare il codice penale e ripristinare il carcere per questo tipo di reato. La nuova priorità di Fratelli d’Italia: reintrodurre il reato di atti osceni in luogo pubblico. La proposta è del viceministroL’obiettivo dichiarato nell’illustrazione della proposta depositata alla Camera è “contrastare in maniera più adeguata il degrado morale che affligge la nostra collettività” e “rafforzare la sicurezza dei cittadini”. Si mira così anche a “tutelare la moralità pubblica e il...