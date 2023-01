Short track | Mondiali Junior Dresda 2023 | nessuna medaglia per l’Italia | staffetta maschile in Finale B

Leggi su oasport

(Di sabato 28 gennaio 2023) E’ calato il sipario sulla seconda giornata deidi(Germania). Sull’anello di ghiaccio della Freiberger Arena, rinominata Joynext Arena per ragioni di sponsorizzazione, non sono arrivate medagliere per il Bel Paese. Lorenzo Previtali e Alessandro Loreggia si erano guadagnati ieri l’accesso alle semifinali dei 1500 metri uomini, ma non sono riusciti a superare il taglio del penultimo atto: Loreggia è giunto sesto con il crono di 2:15.459 nella heat vinta dal coreano Dong Min Shin (2:12.004), mentre Previtali è stato penalizzato nell’altra semiin cui si è imposto sempre un coreano, vale a dire Donghyun Lee (2:15.165). Quest’ultimo ha vinto l’oro iridato in 2:11.934, condividendo il podio con i connazionali Dong Min Shin (2:12.064) e Dongman Lee ...