Serie B | problemi volo del Palermo | rinviato il match contro l’Ascoli

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ilche avrebbe dovuto portare ilad Ascoli non è potuto decollare. La decisione della LegaB La LegaB ha comunicato ufficialmente lo spostamento di 24 ore della partita tra Ascoli e. Ilsi sarebbe dovuto giocare oggi pomeriggio, ma è statoper un guasto all’aereo che avrebbe dovuto portare i rosanero nelle Marche. Il problema è stato dovuto ad un guasto al finestrino che ha reso impossibile la partenza. I calciatori sono arrivati solo nella notte a Pescara e quindi si è deciso per lo spostamento della gara. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Prosegue la 22ª giornata di Serie B, a Marassi il clou, Gilardino e D'Angelo cercano lo scatto per la A. La Reggina di Inzaghi in casa Sudtirol. Bari, c'è il Perugia. Parma a Cosenza senza Buffon che ...