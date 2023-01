Serie A1 basket 2022 23 | Scafati vince di misura | Venezia battuta 89-85

(Di sabato 28 gennaio 2023) 89-85 nel match tra Givovae Umana Reyer, partita valida per la 17esima giornata diA di/23. Grande vittoria dunque perall’arena Palamangano, che permette ai padroni di casa di salire al dodicesimo posto in classifica con 14 punti. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La partita è stata caratterizzata sempre da grande ritmo ed intensità, imposti sul parquet da entrambe le squadre. L’equilibrio è il vero protagonista del match, con continui botta e risposta a canestro e distacchi quasi mai ampi. Alla fine a spuntarla è, grazie ad una grande prestazione al tiro di Okoye, con 25 punti, 60% due e 56% da tre. Bene tra le fila dei padroni di casa anche Pinkins, autore di 18 marcature con l’805 di precisione da tre punti. Tra gli ...

Openjobmetis Varese batte Germani Brescia per 80 - 72 nella sfida valida per la diciassettesima giornata dellaA1 2022/2023 di, portando a casa un'altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Markel Brown, il quale mette a segno 16, che servono a regalare la vittoria a ...Le altre partite della 19° giornata diA2 Girone Rosso UEB Gesteco Cividale " Tramec Cento (...(ore 17) Fortitudo Flats Service Bologna " Apu Old Wild West Udine (ore 17) RivieraBanca...

Serie A1 femminile, la Bruschi supera il Brixia Brescia e riapre la corsa salvezza BresciaToday

Olimpia Milano, arriva il play Napier: contratto fino a fine stagione Sky Sport

Basket, Serie A 2023: Milano ospita Trento, la Virtus Bologna aspetta il Verona OA Sport

Openjobmetis Varese - Germani Brescia, la partita in diretta varesenews.it

- la Repubblica la Repubblica

VOGHERA – L’Autosped Castelnuovo Scrivia ottiene un’agevole vittoria casalinga nell’ultimo turno di Serie A2 femminile, superando la Futurosa Trieste per 76-53. Le giraffe di coach Molino si portano ...Dopo la vittoria nel derby contro Ferrara, la Tramec Cento raggiunge Cividale del Friuli per l’anticipo della 19esima giornata del girone rosso di Serie A2 OldWildWest. All’andata, forti del fattore ...