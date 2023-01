Serie A UnipolSai 2022 23 | il programma della 17ª giornata

Leggi su seriea24

(Di sabato 28 gennaio 2023) La 17ªdi/23 si apre oggi alle 19.30 con il derby lombardo tra Openjobmetis Varese e Germani Brescia (live anche in tv su Eurosport 1) e alle 20.30 con la sfida tra Givova Scafati e Umana Reyer Venezia. La domenica invece inizia con la sfida tra EA7 Emporio Armani Milano e Dolomiti Energia Trentino domenica alle 16.15 (live anche su Eurosport 1) e NutriBullet Treviso Basket – Bertram Yachts Derthona Tortona alle 17.30 (anche in chiaro su DMAX). Dopo mezz’ora si alzerà la palla a due tra Pallacanestro Trieste e GeVi Napoli Basket, alle 18.30 toccherà invece ad Happy Casa Brindisi contro UNAHOTELS Reggio Emilia, mentre alle 19 scenderà in campo la Virtus Segafredo Bologna contro la Tezenis Verona. Chiude lala sfida tra Banco di Sardegna Sassari e Carpegna ...