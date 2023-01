Serie A | Mou spiega così come ha cercato di ingaggiare un giocatore tramite FaceTime

Leggi su justcalcio

(Di sabato 28 gennaio 2023) 2023-01-28 22:42:21 Il web è in trepidazione: EAlla vigilia del match tra Roma e Napoli, Jose Mourinho ha dato ancora una volta una risposta in conferenza stampa che non è passata inosservata. In primo luogo, Mou ha affermato che il Napoli ha ottimi giocatori ma nessunouno dei suoi, l’argentino Dybala: “Undel livello di Dybala? Nessuno?”, ha affermato con enfasi il tecnico portoghese. Era lì quando l’allenatore della squadra giallorosso Ha poi elogiato i giocatori del suo prossimo rivale e ha raccontato l’aneddoto dihadiuno di loro per il Tottenham via, il difensore centrale sudcoreano Min-jae Kim, con il quale ha parlato più voltema il La squadra londinese in quel momento non ...