Serie A femminile 2022 2023 | poker Inter | le nerazzurre vincono 1-4 il derby contro il Milan

Leggi su sportface

(Di sabato 28 gennaio 2023)dell’nelil, valido per la 15esima giornata della. Ledi Rita Guarino si sono imposte 1-4 nello sdirettole rossonere, conquistando tre punti che le fanno salire a quota 29 in classifica. Ad aprile la sfida dopo soli due minuti di gioco è stata Irene Santi, e al 15? Chawinga firma il raddoppio con un bel diagonale di sinistro. Ilriapre il match al 32? con un destro preciso di Piemonte, ma nel secondo tempo l’prende il largo: al 52? punizione perfetta di Karchouni e ancora Chawinga chiude i conti trovando il 12esimo gol in campionato. Al 56? Asllani ...