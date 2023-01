Serie A | Buffon allunga a 45 anni | “Finché sto bene…”

(Di sabato 28 gennaio 2023) 2023-01-28 08:15:05 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Gianluigi(Carrara, Italia, 1974) non pensa di lasciarlo. Non molto meno. Ha 45, ha un contratto fino al 2024 ed è tornato titolare al Parma dopo aver superato gli infortuni. “Futuro?mi sento bene e vedo di essere utile alla squadra, con i miei consigli e il mio comportamento, continuerò”, aveva dichiarato qualche giorno fa, dopo la gara di Coppa al Meazza contro l’Inter. Hanno portato il campione in carica ai supplementari e il portiere italiano ha lasciato una mano da ricordare al 90?. Futuro?mi sento bene e vedo di essere utile alla squadra… continua Gianluigi, portiere del Parma Infografica con i dati di...

... in cuivenne eletto miglior portiere della manifestazione. Senza dimenticare che nella stagione 2015 - 16 stabili il record d'imbattibilità dellaA, 974' senza subire reti col primato ...Sui successi a cui è più legato: "Il campionato diB vinto con la Sampdoria, il primo ... Ma non dimentico Del Piero,e Ronaldo. Il giocatore più indisciplinato Vidal, l'uomo dalla doppia ...

Tanti auguri all'eterno Gigi Buffon Forza Parma

Buffon, 45 e non sentirli: buon compleanno Gigi! Tuttosport

Juventus, tanti auguri a Gigi Buffon: Superman compie 45 anni Footballnews24.it

Dzeko, il campione senza età. Gli "highlander" Buffon e CR7. E... La Gazzetta dello Sport

Buffon, la gaffe in campo scatena i tifosi sui social: "Ritirati!" Corriere dello Sport

Per un acciacco salta Cosenza-Parma: ci sarà alla prossima contro il “suo” Genoa. Il contratto lo farà giocare fino ai 46, con il sogno di tornare in A. ma in futuro la Juve potrebbe aver bisogno di l ...Ripercorriamo la carriera di Gigi Buffon, in occasione dei 45 anni di Superman, ex portiere della Juventus e attualmente al Parma ...