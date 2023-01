Selvaggia Lucarelli attacca i Maneskin | “Cresciuti come oche destinate al foie gras”

Leggi su tpi

(Di sabato 28 gennaio 2023) Nell’ultimo episodio del suo podcast di successo Il sottosopra,analizza il fenomeno. “Cosa sta succedendo ai?”, si chiede la giornalista. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas stanno ottenendo ormai da tempo un successo clamoroso anche all’estero, a proposito del quale la cronista ha espresso qualche perplessità: “Me lo chiedo da un po’ dopo averli amati… Cosa è rimasto di sincero nei? La sensazione è che sianotroppo in fretta e che a un certo punto la loro crescita sia diventata quella delleal: non più liberi di mangiare quello che vogliono, ma ingozzati in modo artificiale, con cannula infilata in gola per insare più ...