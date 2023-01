Sei Nazioni | Crowley ufficializza i convocati dell’Italrugby

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 28 gennaio 2023) Roma – Kieran, commissario tecnico della Nazionale Italiana Rugby, hato la lista degli atletiper il raduno – in preparazione dei primi due match del Guinness Sei2023 contro Francia e Inghilterra – in programma a partire da lunedì 30 gennaio a Verona. Il gruppo Azzurro tornerà ad allenarsi sul campo del Payanini Center della città scaligera a partire dalla mattina di martedì 31 gennaio riprendendo il lavoro verso l’esordio nel torneo contro i campioni in carica della Francia in programma domenica 5 febbraio alle 16 allo Stadio Olimpico di Roma, partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8. “Abbiamo avuto una buona settimana di lavoro a Verona mettendo le basi del nostro lavoro in vista del Sei2023. Pensiamo step by step: il ...