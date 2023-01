Se muore | Cospito risolve ogni problema ci ripensino | lui o Nordio

(Di sabato 28 gennaio 2023) arcereIn Italia è difficile considerare qualcuno vittima dopo una certificazione ufficiale di colpa, a maggior ragione se guadagnata in un qualche processo esemplare e per crimini politicamente sensibili – anche se non necessariamente politici – quali sono quelli che consentono comodamente di tracciare il confine tra il bene e il male e di prendere agilmente parte dal lato dei giusti della storia raccontata dai tg di prima serata. Per questo è così difficile misurarsi col caso di Alfredo, che ha un rango criminale decisamente più modesto dei mafiosi e dei terroristi destinatari del classico “buttate la chiave”, ma che ha un curriculum ragguardevole di violenze orrende, predicate e praticate e che è un irredimibile auto-dichiarato, con le sue promesse di eversione pronunciate pure dal letto della sua cella al 41-bis e al centesimo giorno di sciopero della ...

Oggi, rispetto a questo caso, che non si può dichiarare aperto senza aprire una questione immensa e dunque da rimuovere, la cosa più terribile è che la morte diè la soluzione più coerente. ......vita in gioco è quella di, che sta vivendo sulla sua pelle la sofferenza e il rischio di morire. La domanda da fare è una sola: c'è una persona che, se continua lo sciopero della fame,. ...

Di quel che ha rappresentato per la giustizia e il sistema d’informazione in Italia il “caso” Valpreda nessuno si ricorda più, pazienza, ma “la pista anarchica”, con il passare dei decenni diventata a ...Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto in regime di 41 bis per terrorismo, è da tre mesi in sciopero della fame per protestare contro il carcere duro disposto nei suoi confronti per 4 anni. Le manifest ...