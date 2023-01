Scossa di terremoto di magnitudo 4 1 in provincia di Forlì-Cesena

(Di sabato 28 gennaio 2023) FORLI’ –(ITALPRESS) – Unadidi4.1 è stata registrata, alle ore 6.32, dall’Ingv – Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, a 4 chilometri a nord di Gambettola, nelladi. L’evento è stato localizzato ad una profondità di 18 chilometri. Poco dopo sono state registrate altre due lievi scosse nella zona ditico. A seguito dell’evento sismico, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate l’evento risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose.immagine Ingv – Istituto nazionale di Geofisica e ...

