Scongiuri da Napoli | Mourinho | “ha già vinto lo scudetto”

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 28 gennaio 2023) Josènon è mai banale, l’allenatore della Roma ha presentato la partita del campionato di Serie A contro il. I giallorossi si sono dimostrati in grande forma, gli ultimi risultati hanno permesso alla squadra di rientrare pienamente in corsa per la qualificazione in Champions League. Lo Special One ha prima lanciato bordate a Zaniolo, poi le dichiarazioni sulla corsae glida. “Mi aspetto ildi sempre. Dico che hanno giàmeritatamente lo, meritatamente. Complimenti. Sono un’ottima squadra, con un ottimo allenatore. Hanno 12 punti di distacco, senza una squadra che possa fargli paura. Loè loro. Se mi dice che la Roma si scanserà ti dico no, ma hanno ...