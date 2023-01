Scomparso nel secondo dopo guerra | i carabinieri di Monza sequestrano un gargoyle del duomo di Milano

Leggi su bergamonews

(Di sabato 28 gennaio 2023) Idel Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dihanno rintracciato e sequestrato un doccione deldi. Noti anche col nome di, i doccioni rappresentano creature di forme e caratteristiche varie e sono elementi architettonici impiegati nelle cattedrali gotiche e realizzati per convogliare le acque piovane in assenza dei pluviali allontanando così l’acqua dalla cattedrale stessa. Ilsequestrato raffigura un dragone alato, appartenente al complesso monumentale del, pezzo caduto da una delle guglie deldia seguito dei bombardamenti che danneggiarono la cattedrale, e non solo, nel 1943. Il bene culturale è risultato di provenienza delittuosa perché venduto, in violazione di ...