Scomparsa Tavecchio | un minuto di raccoglimento sui campi | il cordoglio del Benevento

(Di sabato 28 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1Il calcio italiano piange ladi Carlo. L’ex presidente della Figc, in carica dal 2014 al 2018, è venuto a mancare quest’oggi all’età di 79 anni. La Federazione ha dunque disposto undiprima delle gare in programma nel fine settimana. Non farà eccezione la partita tra Frosinone eche si disputerà domani, con calcio di inizio alle 16:15. Proprio la società giallorossa ha voluto esprimere il proprioper ladicon una breve nota stampa. “Il presidente Oreste Vigorito e tutto ilCalcio si uniscono al dolore della famigliaper ladi Carlo, Presidente ...

Cosi' il ministro per lo sport ed i giovani, Andrea Abodi, ha come ministro ladi Carlo, durante il meeting nazionale dei dirigenti promosso dal CSI a Roma. Abodi ha anche ...Commenta per primo 'Sono profondamente addolorato per ladi un vero appassionato di calcio come Carlo. Ci lascia un amico dalle grandi qualità umane, molto impegnato nel sociale, e un dirigente preparato, che ha saputo dare voce e ...

MORTE TAVECCHIO, GRAVINA: "NON HA MAI RINUNCIATO A INNOVARE" - Sportmediaset Sport Mediaset

Morte Tavecchio, il cordoglio dell’Inter: “Ci stringiamo attorno alla famiglia” fcinter1908

Morte Tavecchio, il messaggio di cordoglio della SSC Napoli e del presidente De Laurentiis CalcioNapoli24

UFFICIALE - Morte Tavecchio: la FIGC ha disposto 1' di raccoglimento su tutti i campi Tutto Napoli

Calcio in lutto per la scomparsa di Tavecchio | Udinese Blog Udinese Blog

Carlo Tavecchio, lunedì i funerali I funerali si terranno lunedì prossimo, 30 gennaio, a Ponte Lambro (leggo.it) Se ne è parlato anche su altre testate “Sono profondamente addolorato per la scomparsa ...“Sono profondamente addolorato per la scomparsa di un vero appassionato di calcio come Carlo Tavecchio. Ci lascia un amico dalle grandi qualità umane, molto impegnato nel sociale, e un dirigente ...