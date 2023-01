Sci velocità | Simone Origone vince nella prima tappa di Coppa del Mondo a Vars Valentina Greggio seconda

Leggi su oasport

(Di sabato 28 gennaio 2023) Dove eravamo rimasti?ha ripreso nel suo incedere da dove aveva lasciatodeldi sci. Il 42enne azzurro, asso del chilometro lanciato, ha vinto gara-1 sul tracciato francese di, primo appuntamento del massimo circuito internazionale, raggiungendo punte dinotevoli., in finale, ha ottenuto i 216,780 km/h. Unatale da precedere lo svizzero Jonathan Moret, fermatosi a 215,280 km/h, e il francese Bastien Montes, terzo con 212,570 km/h. In altre parole, è arrivata la zampata del campione. Ai piedi del podio, in quarta posizione, ha concluso Ivan, con 208,780 km/h. Facendo due conti,ha portato a 54 le ...