Sci | slalom Spindleruv | favorite e orari tv - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Shiffrin la donna da battere, Vlhova e Swenn Larsson cercheranno di sconfiggerla. Poche speranze per le ......è lo spirito di "Monviso in": il primo trofeo Penne nere, organizzato dalla sezione Alpini Monviso di Saluzzo. E' in calendario domenica 12 febbraio a Pian Munè di Paesana. La gara diè ...

Mandello, sci: ai Mondiali di Espot lo slalom gigante di Federico Pelizzari è da podio! Lecco Online

Sci Paralimpico, ai Mondiali Bertagnolli è oro nello slalom gigante Il Faro online

Coppa Europa femminile: nel primo slalom di Vaujany trionfa Escane, Pomarè in top ten NEVEITALIA.IT

Sci alpino, il campione del mondo junior Corrado Barbera: "Sto realizzando solo ora quello che ho fatto, non voglio fermarmi" TargatoCn.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Tutti dietro a Mikaela Shiffrin: dopo la doppietta nei giganti di Plan de Corones la statunitense è in testa anche nella prima manche dello slalom di Spindleruv Mlyn (R.Ceca). Sulla pista dove fece il ...