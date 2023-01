Sci freestyle | Coppa del Mondo | Kingsbury e Kawamura vincono nel Moguls a Val St Come

Leggi su oasport

(Di sabato 28 gennaio 2023) Mikaelregistra la sua seconda vittoria stagionale nelladel2022-2023 di sci, specialità. L’atleta canadese ha infatti trionfato sulle nevi di casa, quelle di Val St., in occasione della quarta tappa del circuito. Il Vice Campione Olimpico in carica nella fattispecie è stato l’unico del lotto ad ottenere un punteggio sopra quota 85, raccogliendo 17.04 nel time, 17.73 nell’air, 50.06 nei turns per un totale di 85.37, quattro lunghezze in più dello svedese oro a Pechino 2022 Walter Wallberg, secondo con 81.69 davanti al nipponico Ikuma Horishima (che a Pechino conquistò il bronzo), terzo con 81.36 dopo essere rimasto leggermente attardato nei turns. Da segnalare poi la quarta piazza di Nick Page (80.82). In campo femminile dopo un bel testa a ...