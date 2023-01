Sci di fondo | sprint Les Rousses 2023 | vincono Jouve e Skistad | Pellegrino chiude sesto

Leggi su sportface

(Di sabato 28 gennaio 2023) I vincitori dellea tecnica classica di Les, valide per la Coppa del mondo 2022/di sci di, sono Richarde Kristine Stavaas. Successo a sorpresa per il francese, che batte il fenomeno Johannes Hoefslot Klaebo e manda in visibilio il pubblico di casa. Dieci i centesimi che separano primo e secondo classificato, con il norvegese che nonostante i favori del pronostico deve accontentarsi della seconda piazza. Completa il podio un altro norvegese, Paal Golberg, che supera al fotofinish lo svedese Anger.posto invece per Federico, bravo ad approdare in finale ma mai in lotta per il successo. L’azzurroalle spalle di Wiig a +1.82 dalla vetta. Eliminati in precedenza tutti gli ...