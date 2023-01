Sci di fondo oggi | Sprint tc Les Rousses 2023 | orari | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di sabato 28 gennaio 2023) Francia, il giorno di mezzo. Ma anche il giorno veloce: è quello dellaa tecnica classica cheva in scena a Les(dalle 12:00 le qualificazioni, dalle 14:30 le fasi finali). Seconda competizione transalpina in questoche sta avvicinandosi al clou dei Mondiali di Planica, in Slovenia. Chi fermerà la musica di Johannes Hoesflot Klaebo? Impossibile dirlo. Impossibile scoprirlo. Impossibile immaginarlo. Ci hanno provato in tanti a stopparne il dominio. Ci sono riusciti in pochi, sulle dita di una mano si contano. Tra quelle dita c’è Federico Pellegrino, che però si conosce meno avvezzo alla tecnica classica. C’è anche Simone Mocellini come speranza emergente, ma da qui a battere Klaebo ce n’è di strada da fare (sebbene sia lui quello che può crescere tanto in questo passo). Tra le donne sarà lotta ...