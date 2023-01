Sci di fondo | Federico Pellegrino sesto nella sprint tc a Les Rousses Jouve batte Klaebo!

Leggi su oasport

(Di sabato 28 gennaio 2023) Lamaschile in tecnica classica che si è disputata a Les(Francia) valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci di, vede gioire i padroni di casa per il successo del transalpino Richardsul norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, mentre chiude terzo l’altro norvegese Paal Golberg.posto di, unico azzurro a superare le qualificazioni al mattino. In finalesi deve accontentare della sesta posizione con il crono di 2’40?06, a 1?82 dal padrone di casa transalpino Richard, vincitore in 2’39?14, il quale riesce a bruciare per soli 0?09 il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo. Dietri i primi due si issa in terza piazza l’altro norvegese Paal Golberg, ...