Sci di fondo | Cdm | Jouve batte Klaebo nella sprint di Les Rousses e Pellegrino 6°

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 gennaio 2023) Les, 28 gen. -(Adnkronos) - Il francese Richardentusiasma il numeroso pubblico accorso lungo la pista transalpina di Lesndo sua maestà Johannesin una appassionante finale dellamaschile in tecnica classica. Il ventinovenne di Val de Pres, al quarto successo della carriera, ha mostrato una enorme voglia di vincere per superare il re degli sci stretti, costretto ad alzare per una volta bandiera bianca nonostante lo sforzo profuso nel rettilineo conclusivo per strappare il primo posto all'idolo di casa. Al terzo posto l'altro protagonista della classifica generale Paal Golberg, che ha spinto giù dal podio lo svedese Edvin Anger e l'altro norvegese Sivert Wiig. Sesto un pure positivo Federico, il quale ha ceduto ...