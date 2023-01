(Di sabato 28 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allaLIVE dellospeciale di(Repubblica Ceca), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci2022-23. Sul pendio ceco si sarebbero dovuti disputare un gigante e un speciale, ma per via delle alte temperature della prima parte del mese di gennaio e del successivo riassestamento del calendario, quest’oggi andrà in scena il primo di duespeciali, in un weekend che potrebbe essere storico per la Coppa del Mondo. Ultime gare per le ragazze prima del Mondiale.potrebbe definitivamente diventare la località del destino per; da queste parti la ...

La start list dello slalom femminile della tappa di coppa del mondo didi Spindleruv Mlyn 2023 , in Repubblica Ceca: ecco di seguito le italiane in gara e i pettorali di partenza. Questi ultimi saranno molto alti per le azzurre al via in questa specialità: ...La star list, i pettorali di partenza e gli italiani in gara del Super G maschile di Cortina , valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Ad aprire le danze sarà l'austriaco Romed Baumann, mentre a seguire toccherà al francese Nils Allegre e allo svizzero Loic Meillard. Gli azzurri in gara sono sette ed il primo a scendere ...

Brignone e Goggia, "rivali" anche nel riposo: com'è diversa la strada per il Mondiale La Gazzetta dello Sport

Sci alpino, Slalom Spindleruv Mlyn 2023 in DIRETTA: Petra Vlhova per interrompere il dominio di Mikaela Shiffrin OA Sport

Calendario sci alpino oggi: orari 28 gennaio, programma Cortina e Spindleruv Mlyn, tv, streaming, pettorali OA Sport

Hannes Zingerle cade all'ultima porta e travolge lo striscione finale, ma taglia il traguardo (ed è davanti!) Eurosport IT

Oggi, sabato 28 gennaio 2023, saranno di scena diversi sport invernali: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci di fondo, sci freestyle, salto con gli sci e combinata nordica, e dei Mondiali per s ...