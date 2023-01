Sci alpino | Mattia Casse | “Un risultato che conferma la mia crescita in superG”

Leggi su oasport

(Di sabato 28 gennaio 2023) Un podio decisamente significativo. Sulla mitica pista dell’Olympia delle Tofane, a Cortina d’Ampezzo, si è tenuto il primo dei dueprevisti per questo fine-settimana italiano, tappa della Coppa del Mondo di scimaschile 2022-2023. Sul tracciato italico,ha centrato un grande: terzo posto e terzo podio stagionale, dopo le terze piazze nelle discese libere della Val Gardena e di Wengen, Per il 32enne piemontese si è trattato della prima top-3 innel massimo circuito internazionale, ponendo l’accento sul cambio di passo avuto in quest’annata da parte sua. Allo stato attuale delle cose,è quinto nella classifica generale di specialità in discesa e, con il piazzamento odierno, è nella top-10 di quella di ...