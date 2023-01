Sci alpino | le pagelle di oggi | Casse lampo azzurro nella giornata dei dominatori Shiffrin e Odermatt

Leggi su oasport

(Di sabato 28 gennaio 2023) Sabato di grande spettacoloCoppa del Mondo di sci2022/23. A Spindleruv Mlyn, in Repubblica Ceca, Mikaelaha continuato a dettare legge, dominando lo slalom speciale. Nel primo dei due superG maschili previsti a Cortina, Marcoha battuto Kilde ed un sempre più costante Mattia, al terzo podio stagionale.SLALOM FEMMINILE SPINDLERUV MLYN Mikaela, voto 10: undicesima vittoria stagionale, la numero 85 in carriera in Coppa del Mondo, con cui si porta a -1 dal totale di Ingemar Stenmark. La trova vincendo entrambe le manche, sul pendio dove fece il suo esordio in Coppa ormai 12 anni fa. Immensa, leggendaria, inarrivabile. Lena Duerr, voto 9: la tedesca trova il terzo podio stagionale in slalom ed è l’unica che riesce a ...