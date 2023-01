Sci alpino femminile oggi primo slalom Spindleruv Mlyn | dove vederlo in tv e in streaming

CORTINA D'AMPEZZO - Le due gare di Coppa del mondo dimaschile, che si corrono oggi e domani sulla pista Olympia delle Tofane, a Cortina, sono le ultime, per le discipline veloci, prima dei Campionati del mondo di Meribel Courchevel, a ...La start list dello slalom femminile della tappa di coppa del mondo didi Spindleruv Mlyn 2023 , in Repubblica Ceca: ecco di seguito le italiane in gara e i pettorali di partenza. Questi ultimi saranno molto alti per le azzurre al via in questa specialità: ...

Hannes Zingerle cade all'ultima porta e travolge lo striscione finale, ma taglia il traguardo (ed è davanti!) Eurosport IT

Sci alpino, il campione del mondo junior Corrado Barbera: "Sto realizzando solo ora quello che ho fatto, non voglio fermarmi" TargatoCn.it

Brignone e Goggia, "rivali" anche nel riposo: com'è diversa la strada per il Mondiale La Gazzetta dello Sport

Non solo sci alpino e di pista. Su Carpegna, Catria e Nerone si aprono infinite possibilità di godersi la neve. A partire dallo scialpinismo, lo sci con le pelli. Tantissimi i tracciati disponibili ma ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom speciale di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca), valevole per la Coppa del Mondo femmini ...