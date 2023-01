Sci alpino | Coppa del Mondo femminile 2022 2023 | classifica aggiornata dopo slalom Spindleruv Mlyn

(Di sabato 28 gennaio 2023) Una sola donna al comando ed è Mikaela Shiffrin, che nellodiottiene il successo n°85 della carriera ed è sempre più dominatrice delladidel. Punti importanti anche per la nostra Anita Gulli, che ottiene il miglior risultato della sua carriera con la 14esima posizione. Petra Vlhova scavalca Lara Gut-Behrami al secondo posto, mentre Wendy Holdener supera la nostra Marta Bassino. Di seguito la. LA CRONACA DELLA SECONDA MANCHEMikaela Shiffrin (USA) 1517 Petra Vlhova (SVK) 946 Lara ...

CORTINA D'AMPEZZO. La pista Olympia delle Tofane, di solito teatro delle gare femminile, è invece nuova per tutto il settore maschile. Cambia il pendio, ma non la sfida al vertice, che vede ...A punti anche Marsaglia e Franzoso CORTINA - Marco Odermatt vince il primo dei due supergiganti in programma a Cortina e allunga nella classifica generale della Coppa del Mondo maschile di. Lo svizzero chiude col tempo di 1'25"57, rifilando 35 centesimi ad Aleksander Aamodt Kilde mentre centra un altro podio Mattia Casse, terzo a 0"49. A punti anche Matteo Marsaglia, decimo a ...

9.00 Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live dello slalom speciale di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2022-23 ...