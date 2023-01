Scelta Federico Uomini e Donne | la decisione | Alice o Carola? Rivelazioni

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 28 gennaio 2023) È attesa da giorni aladiNicotera e ci si continua a domandare se uscirà dal programma conBarisciani o conViola Carpanelli. In una recente intervista rilasciata al Magazine del dating show condotto da Maria De Filippi, ha fatto un bilancio della sua esperienza e sostenendo di aver paura di beccarsi una batosta da parte delle sue corteggiatrici. Non sono mancati difficoltà nella sua avventura ma, nonostante tutto, non ha preso in considerazione di lasciare il trono. La difficoltà è stata quella di relazionarsi con due ragazze che gli piacciono molto: "Pensavo di riuscire a gestire più facilmente delle conoscenze parallele. Temo di ferirle o di farle stare male".Nicotera prima della: la ...