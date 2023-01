Sara Serraiocco | «A volte bisogna saper mettere un punto»

Leggi su iodonna

(Di sabato 28 gennaio 2023) Un uomo, una donna, una ragazza (), un bambino: quattro esistenze al limite, esasperate da lutti, sconfitte, illusioni perdute. Quattro persone che decidono di farla finita, in una notte di pioggia. Ma ecco, all’improvviso, che un personaggio misterioso comparso dal nulla (un angelo?) concede loro una settimana di tempo per ripensarci, per capire se davvero vale la pena di arrendersi. Durante questi sette giorni avranno modo di riflettere sulle proprie vite, di vedere come vanno avanti quelle dei familiari senza di loro, di mettersi pure alla prova in una giornata di sole, come se nulla fosse successo. Qualcuno riuscirà ad avvicinarsi agli altri, prima con timidezza, poi con maggiore decisione. Sarà un percorso a ostacoli, doloroso, portato avanti con discrezione dall’accompagnatore sconosciuto. Alla fine ciascuno farà la sua scelta, che ...