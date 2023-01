Sanremo 2023 | Mara Sattei | “All’Ariston contro la violenza | apro un capitolo nuovo”

(Di sabato 28 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Sono contentissima di essere a. E ancora di più di esserci con un brano che affronta un tema così forte. Per me si apre un”., all’anagrafe Sara Mattei, esordisce a 27 anni in gara acon il brano ‘Duemilaminuti’, scritto per lei da Damian David dei Maneskin e composto da Damiano con il fratello di Sara, Davide Mattei (il celeberrimo Thasup o Tha Supreme) e con Enrico Brun. Un brano forte, che parla di un amore tossico e di una donna che è stata innamorata del suo carnefice. “Un tema purtroppo molto attuale – dice l’artista – rapporti di coppia segnati dalla, anche psicologica, che spesso è difficile da riconoscere. Sono felice di arrivare acon questo ...

L'associazione attacca: 'Adesso fuori da' Le proteste Proteste sono scoppiate in numerose città degli Stati Uniti a seguito della diffusione dei video sull'uccisione di Tyre Nichols da parte ...La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film alla Sala 1 del cinema Imperia di OnegliaAriston ( tel. 0184 506060 ) Chiuso per allestimento Festival della Canzone italiana Cinema Ritz ( tel. 0184 506060 ) Chiuso per allestimento Festival della Canzone italiana

Lunedì il Cda della Rai si riunirà per affrontare il tema della discussa ospitata di Volodymyr Zelensky al Festival di Sanremo. Dai piani alti di Viale Mazzini giurano che non ne sapevano nulla.